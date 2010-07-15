Реализация сельхозпродукции на рынках Крыма сократилась

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-июне 2010 года сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, при этом цены выросли на 16,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 6 месяцев т.г. на рынках Крыма продукты животноводства подорожали на 12,5%, при этом объем их продаж увеличился на 7,2%. Продажи продукции растениеводства уменьшились на 16,2% при росте цен на 25%.

В частности, на рынках Крыма в январе-июне т.г. мясная продукция подорожала на 1,8%, при этом объем ее продаж вырос на 9,8%. Молочные продукты выросли в цене на 27,3%, объем их продаж – на 13,7%. Яйца подорожали на 23,7%, при этом объем их продаж уменьшился на 2,3%. Картофель с начала года подорожал на 37,6%, овощи – на 65,3%, фрукты – на 2,8%, растительное масло – на 13,9%. При этом объемы их продаж сократились соответственно на 29,2%, 8,1%, 12,2% и 18,7%. Сахар подорожал почти в 2 раза, при этом объем его продаж сократился наполовину.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года снизился на 2,3%, при этом цены выросли на 18,1%.