В Винницкой области сократили производство жирных сыров

В январе-июне 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 4,489 тыс. тонн жирных сыров, что на 43,51%, или на 3,458 тыс. тонн меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

Спад производства жирных сыров в январе-июне 2010 года связан с подорожанием закупочных цен на молоко.

В частности, в июне 2010 г. по сравнению с июнем 2009 г. производство жирных сыров предприятиями Винницкой области сократилось на 44,66%, или на 0,573 тыс. тонн, а по сравнению с маем сокращение производства составило 29,84%, или 0,302 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом производством жирных сыров в Винницкой области занимается 9 предприятий. На долю областных предприятий производителей молочной продукции приходится около 15% общеукраинского объема.