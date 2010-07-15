В агроцехе «Ильич-Агро Донбасс» открылся новый доильный зал

В ДП «Ильич-Агро Донбасс» ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сегодня вводится в действие новый доильный зал в агроцехе №10 Першотравневого района, капитальные вложения составили 20 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, новый доильный зал рассчитан на 1200 голов коров и состоит из 4 корпусов. Строительство зала было начато в 2008 году.

В ОГА отметили, что для заполнения молочных комплексов ДП «Ильич-Агро Донбасс» ПАО «ММК им. Ильича» необходимо еще приобрести 1200 голов племенных нетелей из Голландии, стоимость одной нетели составляет 20 тыс. 940 грн., необходимая сумма для покупки молодых нетелившихся коров составит 25 млн. 128 тыс. грн.

В настоящее время ПАО «ММК им. Ильича» продолжает строительство еще двух доильных залов в агроцехе №6 Новоазовского района и в агроцехе №20 Володарского района. Всего в «Ильич-Агро Донбасс» на сегодняшний день функционируют 3 доильных зала в агроцехах №1, №4 Новоазовского района и в агроцехе №11 Першотравневого района.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Кима БЕРЕСТОВОГО, руководство ДП «Ильич-Агро Донбасс» ПАО «ММК им. Ильича» абсолютно правильно понимает, что будущее в молочном скотоводстве только за доильными залами, в соответствии с европейскими нормами требований к качеству молока, молоко класса «Экстра» и высшего сорта можно получить только в доильном зале.

«Ввод в действие нового молочного комплекса агроцеха №10 значительно улучшит обеспечение жителей нашей области молоком и молочными продуктами повышенного качества, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашего региона», - отметил заместитель главы обладминистрации, подчеркнув, что в дальнейшем в регионе необходимо продолжать строительство молочных комплексов и доильных залов.

Справка УНИАН. В Донецкой области функционируют 13 доильных залов, которые находятся в Марьинском, Старобешевском, Волновахском, Володарском, Новоазовском, Тельмановском, Першотравневом районах и в городе Мариуполе.

Аграрный комплекс Мариупольского металлургического комбината им. Ильича расположен на территории семи административно-территориальных районов Донецкой области и объединяет в своем составе 40 агроцехов, 2 хозрасчетных участка и управление агрокомплексом.