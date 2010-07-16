Раде предлагают возобновить деятельность медвытрезвителей

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает, что Верховная Рада на законодательном уровне должна обеспечить возобновление деятельности медицинских вытрезвителей.

Об этом Д.ВЕТВИЦКИЙ заявил в комментарии УНИАН, анализируя соответствующую инициативу министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА.

"Верховная Рада должна решить эту проблему законодательно. В кратчайшие сроки, до наступления холодов, нам нужно разработать, подать, а затем и поддержать соответствующий законопроект о возобновлении работы медицинских вытрезвителей", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат считает, что вытрезвители являются "совершенно нормальными и даже необходимыми учреждениями". "Отправлять людей в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвитель гораздо гуманнее, чем помещать их в камеру вместе с преступниками", – отметил он.

Д.ВЕТВИЦКИЙ также обратил внимание на тот факт, что милиция, изолируя в настоящее время пьяных, не может предоставить им квалифицированную медицинскую помощь. "Сотрудники милиции – не медработники, они обязаны изолировать пьяного, который иногда может быть в таком состоянии, что не всегда может ответить, где он живёт. Кроме того, при нём может не оказаться никаких документов. А ведь такие люди нуждаются в медицинской помощи, которую в милиции оказывать некому – нет медперсонала, нет соответствующих препаратов, нет места для содержания пьяных. Разумеется, выпившие люди будут находиться вместе с преступниками. И можно ожидать самых худших исходов, даже летальных", – пояснил он.

По мнению депутата, медвытрезвители "не только способны оказать дисциплинирующее воздействие на тех, кто не способен контролировать количество выпитого алкоголя, но и уберечь тех, кто не смог справиться с опьянением".

Д.ВЕТВИЦКИЙ также считает целесообразным возобновление деятельности медвытрезвителей и в связи с бесконтрольной продажей алкоголя. "Алкогольные напитки сейчас продаются везде и в любое время, вследствие чего на улицах становится всё больше пьяных людей. Нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Её нужно решать, в том числе и посредством вытрезвителей. Государство получает налоги от производства и продажи алкоголя, следовательно, в свою очередь, должно выделять средства, чтобы обезопасить тех, кто становится жертвой алкогольного бизнеса", – считает депутат.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВ выступил с инициативой о возобновлении деятельности медицинских вытрезвителей. Соответствующее заявление министр сделал в контексте расследования дела о гибели студента Игоря Индыло в здании Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве 20 мая 2010 года.

Справка УНИАН. Медицинские вытрезвители, созданные ещё в советские времена, были закрыты в Украине 12 августа 1999 года, что было объяснено отсутствием финансовых возможностей для их содержания.