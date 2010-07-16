Запас зерна позволит удержать цены на хлеб

Председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК считает, что наличие в сельхозпредприятиях области по данным на 1 июля т.г. 120 тыс. тонн переходных запасов зерна позволит удержать в регионе на прежнем уровне цены на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг на областном семинаре по вопросам подготовки к уборке рапса и зерновых культур.

С.РЫЖУК уточнил, что речь идет о том зерне, которое имеется в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и тех предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур.

«У нас на Житомирщине в прошлом году был хороший урожай зерновых и осталось «про запас» как раз той оптимальной нормы - 10-12% будущего валового сбора, этот переходной запас очень важен для рыночной экономики», - отметил С.РЫЖУК.

Он пообещал также, что цена на хлеб и хлебобулочные изделия в области в ближайшее время не будет повышаться.

Как сообщал УНИАН, по предварительным прогнозам, в Житомирской области урожай зерновых и зернобобовых культур составит около 1 млн. тонн, из них по 850 тыс. тонн - в сельхозпредприятиях, тогда как в прошлом году в регионе было собрано более 1 млн. тонн зерна.