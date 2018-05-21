Как зной отразится на урожае...

Знойная погода, которая ожидается на протяжении следующей недели в Украине, будет неблагоприятной для формирования урожая кукурузы и подсолнечника, но поспособствует сбору ранних колосовых. Прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

В начале июля условия для роста и развития сельскохозяйственных культур на территории Украины сложились неоднородные:

В южной части страны, с уменьшением количества сильных дождей и снижением относительной влажности воздуха улучшились условия для сбора урожая ранних зерновых. Погодные условия способствовали пополнению запасов влаги в почве и общему улучшению состояния поздних сельхозкультур. Однако местами отмечалось локальное полегание посевов, механические повреждения градом и шквалами. На посевах ранних зерновых из-за предыдущего засушливого периода отмечалась повышенная щуплость зерна (до 30%), местами - пустоколосица.

В восточных и северо-восточных областях Украины наблюдалась знойная погода с дождями. Дожди и обильные росы несколько улучшили условия вегетации поздних культур, но сдерживали проведение уборочных работ. В отдельные дни в этой части страны наблюдались и суховейные явления.

За счет повышенного теплообеспечения фенологическое развитие сельхозкультур в восточных и северо-восточных областях проходит на 2 - 3 недели раньше средних сроков.

Несколько улучшились агрометеорологические условия на территории Луганской области, где прекратился длительный бездождевой период. Осадки были крайне неравномерными, в отдельных районах отмечали сильные ливни с градом. Вместе с тем, в некоторых районах области сумма осадков была совсем незначительной. Однако на большинстве площадей области запасы влаги под кукурузой и подсолнечником увеличились. В северных районах Луганской области, в результате неблагоприятных условий предыдущего периода, посевы ярового ячменя изрежены, слабо раскущены, колос образовался лишь на 50% площадей.

В северных и северо-западных областях в результате избыточного количества осадков (июнь-первая декада июля) на многих полях наблюдалось переувлажнение почвы, локальное полегание ранних хлебов, интенсивное развитие грибковых заболеваний.

В западных областях, как и в предыдущий период, погодные условия были чрезвычайно неблагоприятными для дозревания озимых и ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, а также вегетации среднеспелых и поздних сельхозкультур. В результате сильных дождей и переувлажнения почвы на сельскохозяйственных угодьях наблюдалось полегание посевов (на площадях от 10 до 50%), вымокание растений в результате застоев воды, местами посевы уничтожены полностью. Комплекс неблагоприятных условий на протяжении июня - первой декады июля обусловил на многих полях этого региона почернение зерна колосовых и зернобобовых, ухудшение качества зерна.

Отмечалось активное распространение фитофтороза и других грибковых заболеваний растений на картофеле и томатах, что привело к снижению их качества, а местами и к потере урожая, наблюдалось загнивание клубней картофеля в почве.

В центральных областях Украины высокая относительная влажность воздуха и частые интенсивные росы были неблагоприятны для начала жатв. В районах, где выпало избыточное количество осадков, сложились условия для «стекания» и ухудшения качества зерна ранних хлебов, которые находились в фазах восковой и полной спелости.

Одновременно пополнение влагозапасов почвы (хоть и неравномерное) было благоприятным для поздних культур.

(УНИАН)