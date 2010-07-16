Аграрии Житомирщины еще не получили средства

С начала текущего года сельхозпредприятия Житомирской области еще не получили средств по удешевлению кредитов и по государственным программам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН вчера поздно вечером на семинаре в Чудновском районе (Житомирская обл.).

По его словам, "это в значительной степени сдерживает работы по подготовке хозяйств области к проведению уборочной, которая уже начата в области, возникают проблемы с расчетами по зарплате аграриям".

Н.ДЕЙСАН отметил, что определенные трудности создают аграриям области и сложные погодные условия. Неблагоприятные условия перезимовки привели к гибели и разреженности озимых культур, к уборке подлежит только 16 тыс. га озимого рапса - вдвое меньше прошлогоднего.

В июне в области выпало в среднем 86 мм осадков, что не позволило своевременно обработать посевы зерновых культур против сорняков, болезней и вредителей. Год назад хозяйства области на неделю раньше массово включились в уборочную, также на 15 июля юг Украины уже завершал уборку ранних зерновых культур, а значит, этим летом комбайны для помощи аграриям Житомирщины придут с юга страны с опозданием.

В целом, сказал Н.ДЕЙСАН, по состоянию на 15 июля, хозяйствами области обмолочено 0,8 тыс. га , намолочено 2,2 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 26,6 ц/ га.

При этом он выразил надежду на то, что указанные трудности не помешают собрать аграриям области выращенный урожай вовремя и с наименьшими потерями.

Напомним, что согласно прогнозам, аграрии области планируют собрать этим летом около 1 млн. тонн зерна - несколько меньше прошлогоднего, когда урожай зерновых превысил 1 млн. тонн.