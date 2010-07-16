Спрос на продзерно в этом году будет расти

Заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации Николай ДЕЙСАН прогнозирует, что в этом году спрос на продовольственное зерно будет расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг, 15 июля, на областном семинаре по вопросам подготовки региона к уборке рапса и зерновых культур.

Н.ДЕЙСАН уточнил, что "только в Полтавской области озимая пшеница погибла на 82% засеянных площадей , от стихии пострадали значительные площади зерновых культур во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях".

«В этом году в Украине в целом и в Житомирской области, в частности, предусматривается увеличение экспорта зерна», - отметил Н.ДЕЙСАН.

Он напомнил также, что за прошлый год Житомирская область экспортировала более 500 тыс. тонн зерна, или 40% от произведенного количества, в том числе 110 тыс. тонн пшеницы, 320 тыс. тонн кукурузы на зерно и 25 тыс. тонн сои.

"Скажу для примера, что Бразилия закупает у нас фуражное зерно, скармливает его скоту и реализовывает нам потом мясо. Исходя из этого, несложно понять, что мы, таким образом, в Украине являемся сырьевым придатком для развития других стран, что весьма прискорбно", - подчеркнул заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации.

Н.ДЕЙСАН считает, что экономически выгоднее в такой ситуации использовать свое зерно на корм для животноводства.

Он также отметил с положительной стороны, что полученный урожай зерна в прошлом году (более 1 млн. тонн) дал возможность этой весной аграриям Житомирщины успешно провести посевную, закупить больше техники и значительно снизить задолженность по зарплате перед селянами.