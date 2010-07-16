На восстановление дренажно-коллекторной сети Крыма нужно 15 млн. грн.

По оценкам специалистов Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, для восстановления дренажно-коллекторной сети Крыма, после многолетнего ее уничтожения, необходимо более 15 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Рескомводхоза АРК.

"Это только капля в море по сравнению с созданием ее с нуля", - отметил председатель Рескомводхоза Крыма Александр ЛИЕВ.

По его словам, правительство Крыма разрабатывает стратегическую программу развития водного хозяйства, отдельным разделом в которой предусматривается восстановление дренажных сетей в коммунальной собственности.

В настоящее время, отметил А.ЛИЕВ, в Крыму более 200 тысяч гектаров сельхозугодий оснащены дренажом. Это, в частности, связано с тем, что большая часть территории полуострова является зоной сложной мелиорации из-за состояния грунтов и высокого уровня грунтовых вод. Свыше 130 дренажных насосных станций готовы обеспечить осушение на более чем 200 тыс. га, но на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии из них находятся лишь 26 станций.

По словам главы Рескомводхоза Крыма, изменяющиеся в последние три года климатические условия, особенно в этом году, стали настоящим испытанием для местных властей, на баланс которых были переданы дренажные сети. "Этого испытания местные власти не выдержали", - подчеркнул А.ЛИЕВ.

Крымская дренажно-коллекторная сеть, по словам А.ЛИЕВА, способна предупредить и предотвратить подтопления всей степной части Крыма, в связи с чем "разрабатываемая программа развития водного хозяйства республики станет еще одним шагом по стабильному развитию Крыма".