НБУ: инфляция в июне снизилась за счет продтоваров

Третий месяц подряд снижение индекса потребительский цен (ИПЦ) было почти полностью обусловлено снижением цен на сырые продовольственные товары (занимают 28% ИПЦ) на 1,9%, взнос в ИПЦ составил -0.5 п.п.

Об этом говорится в аналитической записке Национального банка Украины «Анализ инфляции» за июнь т. г., размещенной на сайте НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в июне продолжилось замедление потребительской инфляции (6,9% по сравнению с 8,5% в мае в годовом измерении). За месяц ИПЦ уменьшился на 0,4%, при этом без учета сезонной составляющей снижение составляло 0,1%.

В НБУ отмечают, что значительный рост предложения продовольственных товаров, в том числе и вследствие сезонного фактора, привел к существенному уменьшению их цен. «Весомая доля продовольственных товаров в потребительской корзине и нисходящая динамика цен на них обусловили снижение ИПЦ, однако подавляющее большинство компонентов последнего дорожали - в июне зафиксирован рост цен на 2/3 компонент (200 из 296) ИПЦ», - сообщает НБУ.

Также отмечается, что в годовом измерении базовая инфляция продолжает замедляться (7,6%, взнос в годовой ИПЦ - 4.2 п.п.. Изменение за месяц составило 0,1% за действия вторичных эффектов от роста стоимости сырья (в первую очередь, энергоносителей), что обусловило рост затрат на производство (изменение индекса цен производителей (ИЦП) в годовом измерении составило 25,5%).

По информации НБУ, факторы со стороны спроса также способствовали сдерживанию инфляции - разрыв ВВП (отображает отклонение совокупного спроса в экономике от равновесного уровня) оставался отрицательным (-3,8% во II кв. 2010 г.). Все еще низкий уровень реальных доходов населения (рост на 3,7% в годовом измерении в I квартале 2010 года после снижения в 2009 году на 10,8%) также сдерживал инфляцию спроса.

Кроме того отмечается, что продолжающееся укрепление гривни к иностранным валютам главных торговых партнеров также способствовало сдерживанию инфляции. Однако, из-за инфляции в странах - торговых партнерах узкая базовая инфляция в июне выросла на 0,1% (в годовом измерении узкая базовая инфляция осталась на уровне 4,1%).

Также Нацбанк заявляет, что укрепление курса гривни вместе с политической стабильностью способствовали снижению инфляционных ожиданий (с 14,6% в I квартале 2010 года до 11,8% во II квартале 2010 года).

В НБУ отметили, что после длительного периода роста ИЦП снизился (на 0,5%) под влиянием снижение внешнего спроса на металлургическую продукцию. Однако в годовом исчислении уровень инфляции промышленных цен остается на высоком уровне (25.5%), что ограничивает снижение потребительских цен.