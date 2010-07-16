В Крыму площади уборки и намолот зерновых сократились вдвое

В Крыму, по состоянию на 1 июля 2010 г., площади уборки зерновых и зернобобовых культур, а также объем полученного зерна сократились в 2 раза по сравнению с данными на 1 июля 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г., хозяйствами всех категорий Крыма зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 120,6 тыс. га, что на 48,8% (на 115,0 тыс. га) меньше, чем к началу июля 2009 г.

При этом намолочено 263,2 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 51% меньше.

В среднем с 1 га обмолоченной площади получено по 21,8 центнера зерна, что на 1 ц меньше, чем в прошлом году.