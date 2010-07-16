В Винницкой обл. производство джемов, желе и паст фруктовых выросло

В январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области произвели 9,528 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 38,55%, или на 2,651 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

Рост производства данного вида продукции, по информации управления, вызван возросшим спросом на нее.

В частности, в июне по сравнению с июнем 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 10,94%, или 0,220 тыс. тонн, – до 1,791 тыс. тонн, а по сравнению с маем 2010 г. производство увеличилось на 42,37%, или 0,533 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимаются компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.