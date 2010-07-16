В Крыму озимые погибли на площади 26,8 тыс. га

В Крыму общая площадь гибели озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2010 г. составила 26,8 тыс. га.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики, это на 20,3 тыс. га (в 4 раза) больше, чем в 2009 г.

Доля площади погибших озимых в общей площади озимых на зерно и зеленый корм составила 4,3% (в 2009 г. - 1%).

Как сообщал УНИАН, к началу июня 2010 г. в Крыму гибель озимых была зафиксирована на общей площади 23,3 тыс. га, в том числе, озимых на зерно - 13,1 тыс. га. Всего осенью 2009 г. было посеяно 431,4 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм.