Увеличились поступления скота и птицы на предприятия Крыма

В январе-июне 2010 г. на перерабатывающие предприятия Крыма в целом поступило 47,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала года на перерабатывающие предприятия Крыма поступило 37,7 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 0,6% больше).

Из общего объема поступлений перерабатывающие предприятия Крыма закупили у сельскохозяйственных товаропроизводителей 10 тонн скота и птицы (в живом весе), что на 28,6% меньше по сравнению с январем-июнем 2009 г., и 37,6 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 1,0% больше).

Кроме того, перерабатывающие предприятия использовали для переработки 47,6 тыс. тонн собственно выращенных скота и птицы (на 5,2% больше, чем за январь-июнь 2009 г.), и 149 тонн молока (на 48,6% меньше).

За первое полугодие 2010 г. доля хозяйств населения в общем объеме закупок перерабатывающими предприятиями скота и птицы осталась на уровне прошлого года и составила 100%, молока - увеличилась с 71,8% до 72,7%.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2010 г. на перерабатывающие предприятия Крыма в целом поступило 23,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2009 г., и 13,3 тыс. тонн молока и молочных продуктов (на 19,7% больше).