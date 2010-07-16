Запасы кормов в Крыму на 1 июля снизились на 22,7%

На 1 июля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимавшихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 49,1 тыс. тонн кормовых единиц. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичной датой 2009 года запасы кормов уменьшились на 22,7%. В том числе, запасы концентрированных кормов составили 28,9 тыс. тонн к. ед., что на 29,1% меньше, чем на 1 июля 2009 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 2,6 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 1,5 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 3,3 ц и 2,1 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, в Крыму на 1 июня 2010 г. запасы кормов уменьшились на 22,5% и составили 37,1 тыс. тонн.