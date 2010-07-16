В Винницкой обл. аграрии хранят зерно в полиэтиленовых мешках

В Винницкой области аграрии внедрили практику хранения зерна в специальных полиэтиленовых мешках-зернохранилищах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, новейшая технология позволяет консервировать зерно в специальных полиэтиленовых мешках-зернохранилищах. Такие мешки-зернохранилища уже используются на одном из предприятий области.

Руководитель ООО "АМГ Мироновское" Иван КАТРУК, в свою очередь, рассказал, что новация в сфере зернохранения представляет собой полиэтиленовые трубчатые мешки, длиной 60 метров и вместимостью 200 тонн. В мешки засыпают зерно, кукурузу, ячмень, подсолнечник, сою и хранят в течение 2 лет, причем на свойство зерна это не влияет. Предварительно зерно просушивают и с помощью специальной техники отгружают в полиэтиленовые емкости.

Мешки могут лежать под открытым небом, в особых условий хранения они не нуждаются. В замкнутой среде, которым является полиэтиленовый рукав, в условиях низкого содержания кислорода прекращают свою активность живые организмы, которые попадают вместе с зерновой массой. Следовательно, зерно только выигрывает в качестве.

И.КАТРУК отметил, что хранение зерна в течение всего только двух месяцев позволяет вернуть затраты, которые несет хозяйство при пользовании услугами элеваторов. Только за хранение одной тонны зерна в элеваторе, без учета сушки, взвешивания, отгрузки и т.п., производитель платит 18-20 грн.

Председатель Винницкой обладминистрации Николай ДЖИГА, ознакомившись с таким способом хранения зерна, отметил, что таким образом можно исключить и посредников, и коррупционные «схемы», связанные с хранением зерна, и «товаропроизводитель может быть независимым от элеваторов-монополистов».

Справка УНИАН. Новая технология заимствованная из Аргентины, где треть выращиваемого зерна хранится в специальных полиэтиленовых мешках-зернохранилищах. Новый способ зернохранения переняли также страны Северной Америки и Европы.