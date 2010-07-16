Еврокомиссия предоставит продпомощь странам Африки

Европейская комиссия предоставит на 5 млн. евро продовольственной помощи четырем странам юго-востока Африки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня.

Согласно решению, средства, в частности, будут направлены жителям Коморов, Мадагаскара, Малави и Мозамбика.

Регион юго-востока Африки и юго-западной части Индийского океана едва ли не больше всех в мире страдает от природных катаклизмов. Кроме землетрясений и извержений вулканов, в последние годы в этом регионе отмечалось достаточно много наводнений и циклонов.