Еврокомиссия предоставит продпомощь странам Африки
15:19, 16 июля 2010Агро
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Суммой на 5 млн. евро
Европейская комиссия предоставит на 5 млн. евро продовольственной помощи четырем странам юго-востока Африки.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня.
Согласно решению, средства, в частности, будут направлены жителям Коморов, Мадагаскара, Малави и Мозамбика.
Регион юго-востока Африки и юго-западной части Индийского океана едва ли не больше всех в мире страдает от природных катаклизмов. Кроме землетрясений и извержений вулканов, в последние годы в этом регионе отмечалось достаточно много наводнений и циклонов.
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