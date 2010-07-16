В Херсонской обл. сократился оборот розничной торговли

В Херсонской области в І полугодии текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., оборот розничной торговли (с учетом розничного товарооборота предприятий розничной торговли) сократился на 1,9% - до 4,504 млрд.грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом оборот ресторанного хозяйства снизился на 7,9% и составил 93,6 млн.грн.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, за І полугодие 2010 года составил 2,081 млрд.грн., что в сравнимых ценах на 0,1% меньше, чем в І полугодии 2009 года.