В Херсонской обл. для уборки урожая привлекли комбайны других регионов

В Херсонской области для уборки урожая из других регионов привлекли 528 комбайнов, что на 15% больше, чем год назад (459 комбайнов).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в области насчитывается 2336 зерноуборочных комбайнов, из которых для работы на полях фактически готовы 2240 комбайнов (96%).

Реальная потребность в привлечении для уборки урожая 2010 года в области составляет 376 комбайнов, что на 13% меньше, чем год назад, когда потребность составляла 432 комбайна.

Нагрузка на один зерноуборочный комбайн в среднем по области составляет 280 га, а в некоторых районах превышает 300 га.