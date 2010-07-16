В Тернопольской обл. сократилась реализация сельхозпродукции на рынках

В Тернопольской области объем продажи сельскохозяйственной продукции на рынках в январе-июне 2010 года уменьшился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, при этом цены выросли на 9,2%. Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, продукты животноводства за указанный период подорожали на 5,32%, а их реализация уменьшилась на 11,7%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 13,9% при росте цен на 19,9%.

Хлебобулочные изделия за 6 месяцев т.г. подорожали на 7%, их продажа уменьшились на 26,7%. Овощи подорожали на 46%, их продажа сократилась на 16%, в частности, свежая капуста подорожала в 2 раза, ее продажа упала на 23,8%, чеснок – в 2,2 раза (+7,2%), лук – в 2,6 раза (-11%), морковь – в 2,1 раза (-39,9%), свекла – на 90,7% (-8,4%).

Фрукты и ягоды в области за январь-июнь т.г. подешевели на 3,4%, их продажа уменьшилась на 1,1%. Сахар подорожал в 2 раза, его продажа сократилась на 18,9%, масло подорожало на 13,6% при снижении продаж на 5,8%.

Мясопродукты в январе-июне 2010 года подорожали на 0,4%, продажи упали на 11,3%. Молокопродукты выросли в цене на 26,5% при сокращении продаж на 13,8%. В частности, молоко подорожало на 35,7% при уменьшении продажи на 22,3%, масло – на 32% (-11%), сыр кисломолочный – на 15,8% (-15,3%), сметана – на 29,9% (-24,9%).

Яйца подорожали на 49,8%, при этом зафиксирован спад их продажи на 38,8%.