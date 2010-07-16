В Херсонской области сократилось производство вина

В Херсонской области производство вина в первом полугодии 2010 года сократилось на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 117,6 тыс. декалитров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в июне т.г. производство вина сократилось на 25,8% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с маем 2010 года выросло в 3,5 раза.

Всего в июне 2010 года было выпущено 50,2 тыс. декалитров вина.