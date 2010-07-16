В Херсонской обл. выросло производство кетчупов, соусов и пряностей

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в январе-июне 2010 года увеличилось в целом на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 17,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 32,1% – до 10,98 тыс. тонн, а нетоматных соусов, приправ и пряностей – на 18,6%, до 6,43 тыс. тонн.

Объем выпуска томатных соусов и кетчупов, а также нетоматных соусов и пряностей в июне т.г. к июню 2009 года увеличился 48,6% и 51,2% соответственно, а к маю 2010 года – на 31,8% и 9,2% соответственно.

Всего в июне 2010 года было произведено 2,59 тыс. тонн томатных соусов и кетчупов и 1,19 тыс. тонн нетоматных соусов, приправ и пряностей.