Аграрии Винницкой обл. обмолотили 12% прогнозируемых площадей

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области по состоянию на 16 июля т.г. обмолотили 80,281 тыс. га площадей, засаженных ранними зерновыми культурами, что составляет 12% от общей площади 652,010 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его данным, аграрии намолотили 237,612 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность составляет 30 ц/га.

Под озимым ячменем обмолочено 51,492 тыс. га (75%), под озимой пшеницей – 17,466 тыс. га (4,8%), под озимым рапсом – 12,824 тыс. га (44%), под горохом – 2,650 тыс. га (16,8%), под яровым ячменем – 8,673 тыс. га (5%).

На уборке урожая работает 1222 комбайна, в том числе 190 – привлеченных из других регионов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется собрать около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.