В Херсонской обл. выросло производство молочных продуктов

В Херсонской области производство молочных продуктов в І полугодии 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросло в целом на 17%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, производство обработанного молока жидкого выросло за указанный период к прошлогодним показателям на 10,4% - до 3,82 тыс. тонн.

На 17,9% за указанный период увеличился в области выпуск кисломолочных продуктов – до 16 тыс. тонн.

Также за 1-е полугодие т.г. производство сливочного масла в области увеличилось на 35% (до 0,6 тыс. т), а выпуск жирных сыров – на 4,1% (до 8,67 тыс. т).

При этом производство молока жидкого в июне 2010 года относительно июня 2009 года выросло на 28,3%, а относительно мая т.г. – на 62,5% (до 0,86 тыс. т), кисломолочных продуктов – выросло на 6,8%, сократилось на 9,1% (до 2,8 тыс. т), сливочного масла – сократилось на 6% и 13,9% соответственно (до 0,14 тыс. т) и жирных сыров – сократилось на 9,1% и 17,9% соответственно (до 1,5 тыс. т).