В Винницкой обл. увеличено производство сухого молока на 11,5%

В январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области, по сравнению с январем-июнем 2009 годом, увеличили производство сухого молока на 11,5%, сливок и сгущенки – на 36,6%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

По информации управления, рост производства вызван возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением на аналогичную продукцию импортного производства.

В частности, в январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области выработали 4,543 тыс. тонн молока сухого, что на 11,51%, или на 0,469 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области выработали 1,787 тыс. тонн молока сгущенного, что на 36,6%, или на 0,479 тыс. тонн больше, чем в январе-июне 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области, по сравнению с 2008 годом, увеличили производство сгущенного молока на 51,1%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания "Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.