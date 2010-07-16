В Херсонской обл. сократилось производство мясной продукции
17:33, 16 июля 2010Агро
0
А колбас - увеличилось
В Херсонской области производство мясной продукции в І полугодии 2010 г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 г., сократилось на 48,4%, а выпуск колбас - увеличился на 22,1%.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период было произведено 1,08 тыс. тонн мяса и 0,08 тыс. тонн колбас.
При этом производство мяса в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 г. сократилось на 66,4%, а по сравнению с маем 2010 г. – на 6,6%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter