В Херсонской обл. сократилось производство мясной продукции

В Херсонской области производство мясной продукции в І полугодии 2010 г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 г., сократилось на 48,4%, а выпуск колбас - увеличился на 22,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего за указанный период было произведено 1,08 тыс. тонн мяса и 0,08 тыс. тонн колбас.

При этом производство мяса в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 г. сократилось на 66,4%, а по сравнению с маем 2010 г. – на 6,6%.