В Херсонской обл. выросло производство консервированных овощей

В Херсонской области производство консервированных овощей в І полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросло на 67,7% - до 1,56 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, при этом производство данного вида продукции в июне текущего года выросло относительно июня 2009 года более чем в 3,8 раза, а к маю текущего года – на 91,7%. Всего в июне 2010 года предприятиями области было произведено 0,42 тыс. т консервированных овощей.