Налоговики Крыма применили 27,7 млн. грн. финансовых санкций

В январе-июне 2010 года в Крыму сотрудники налоговой инспекции провели 4760 оперативных проверок объектов торговли, общественного питания и услуг, которые проводят расчеты с потребителями за наличные. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК, в 98% случаях установлены нарушения налогового законодательства, применены финансовые санкции на сумму около 27,7 млн. грн.

В частности, в сфере ресторанного бизнеса деятельность осуществляют 2131 субъект хозяйствования на 3287 объектах. По результатам работы проведено 1081 проверка, в результате которых сумма примененных финансовых санкций составила 1,8 млн. грн., в бюджет уплачено 1,2 млн. грн.

В сфере торговли деятельность осуществляют 5009 субъектов хозяйствования на 9512 объектах. В результате 3272 проверки применено 10,4 млн. грн. финансовых санкций, в бюджет уплачено 3,8 млн. грн.

В ходе отработки сети АЗС проведена 61 проверка, нарушения установлены во всех случаях, сумма примененных финансовых санкций составила более 142 тыс. грн.

При проверке предприятий, осуществляющих реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, было проведено 3194 проверки, нарушения установлены во всех случаях. Применено финансовых санкций на сумму 8,97 млн. грн., в бюджет поступило 3,7 млн. грн.

Материалы по 109 проверкам на сумму 16,5 млн. грн направлены по месту налогового учета субъектов хозяйствования в другие регионы Украины. При этом 1850 должностных лица и лица, проводивших расчеты, привлечены к административной ответственности на сумму 134,1 тыс. грн.