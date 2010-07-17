Сумма убытков от стихии на Прикарпатье превышает 987 млн. грн.

На Прикарпатье ориентировочная сумма убытков от нынешней стихии (7-8 июля), без учета последствий оползней, составляет 987 млн. 451 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, такую цифру озвучил на сессии областного совета председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

«Ориентировочная сумма убытков от стихии, без учета последствий оползней, составляет 987 млн. 451 тыс. грн.», - сказал он.

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, «стихия нанесла Прикарпатью значительный вред». В области было повреждено 15976 гектаров сельскохозяйственных угодий, 4196 жилых домов, 71 км береговых укреплений, 40 км дамб, 355 км дорог, 267 автомобильных мостов.

Ликвидируя последствия стихии, в области оперативно сработали все службы. Особую благодарность за согласованную и четкую работу М.ВЫШИВАНЮК выразил работникам главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в области.

Сейчас в области продолжается обследование всех пострадавших объектов и документируется нанесенный ущерб. «Это делается для того, чтобы не допустить нецелевого использования средств, - акцентировал внимание руководитель области. – В 2008 году очень спешили, насоставляли актов. В результате, на сегодняшний день возбуждено 67 уголовных дел за хищение средств. Сегодня на сессии даю официальное поручение: при составлении документов на финансирование восстановительных работ обязательно должны быть подписи работников контрольно-ревизионных управлений и отделений управлений внутренних дел, которые занимаются борьбой с экономической преступностью. Это обеспечит недопущение в будущем тех негативных явлений, которые имеем на сегодняшний день в области, и таким образом ликвидирует искушение заработать на наводнении».

Справка УНИАН. В соответствии с распоряжением Кабинета министров Прикарпатье на первоочередные меры по ликвидации последствий стихии получило 18 млн. 450 тыс. грн. Еще 10 млн. грн. правительство выделило для осуществления работ по преодолению последствий июньского наводнения. Из областного резервного фонда в районы и города направлено 1 млн. 499 тыс. грн.