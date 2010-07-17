В воскресенье в Украине обещают жаркую погоду

18 июля в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 18-23°, на побережье морей до 25°; днем 29-34°, местами, кроме западных областей и Крыма, 35-37°; в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 22-27°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Только в Закарпатье и Карпатах, а днем и во Львовской области и Волыни ожидаются кратковременные грозовые дожди, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, днем кое-где град. Ветер северо-восточный, на западе - юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода с температурой ночью 18-23°, днем сильная жара 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В г. Киеве температура ночью 21-23°, днем - сильная жара 35-37°.

17 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.