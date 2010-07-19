Аграрии Житомирщины обмолотили 2,6 тис. га ранних зерновых

Житомир.Сельскохозяйственные предприятия Житомирской области области по состоянию на 15 июля т.г. обмолотили 2,6 тис. га площадей, засаженных ранними зерновыми культурами, что составляет 0,9 % от их общей площади в 290,5 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что аграрии намолотили 7 тыс. тыс. тонн зерновых, средняя урожайность составляет в 26,8 ц/га.

Под озимым рапсом обмолочено 3,8 тыс. га, собрано 4,1 тыс. тонн семян при урожайности в 10,8 цнт/га.

К уборке урожая уже подготовлена 1 тыс. 207 комбайнов, что составляет 83% от имеющихся. Кроме того, для своевременного проведения уборочной в области будет привлечено 207 высокопродуктивных комбайнов из других областей.

Только для уборки ранних зерновых культур потребность в дизельном топливе составляет 4,5 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн бензина. На 15 июля в хозяйствах области создан запас дизельного топлива в пределах 2,3 тыс. тонн и 0,6 тыс. тонн бензина, что соответственно составляет 51 и 55 % от необходимого. Не все районы достаточно обеспечены топливом. В хозяйствах Володарско - Волныского района его закуплено только 20% от необходимого, в Коростенском - 24%, Черняховском - 27% и Барановском районе - 30%. Поскольку цена на дизтопливо с началом уборочной, как правило, растет власти области поручили руководителям управлений агропромышленного разития райгосадминистраций взять под личный контроль вопрос накопления топлива для уборки хлебов.

Как сообщил УНИАН зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН, " в данный момент Минагрополитики Украины изучает вопрос о возможных поставках дизельного топлива для сельхозпредприятий страны по льготной цене".

Он также сказал, что в Житомирской области ООО " март Трейд Интернешнл ОИЛ" имеет возможность предварительно под гарантию отпускать дизельное топливо марки EN- 590 производства ОАО " Мозырский НПЗ" в обмен на сельхозпродукцию. Это топливо хранится в емкостях Государственной организации " Комбинат" Рекорд" в Житомире. Кроме того, нефтетрейдеры ООО " Континент Нефте Трейд", ЧП " Маленовский", " Нефть - Союз " и ООО "" Фа-ойл" отпускают дизельное топливо по ценах ниже рыночных - в пределах 5,90 - 6 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области прогнозируется собрать 1 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 379 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе ранних зерновых - 290,5 тыс. га. В сельхозпредприятиях будет обмолочено соответственно 317,5 та 231,3 тис. га