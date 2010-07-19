На рынках Крыма в июне подешевели овощи, фрукты и молочка

Симферополь. Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в июне 2010 г. увеличился на 3% по сравнению с маем текущего года, при снижении цен на 8%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в июне в Крыму повысились цены на помидоры солёные (на 37%), птицу, хлебные, зерновые, мучные и крупяные (на 2%), говядину, баранину и свинину (на 1%).

Вместе с тем, снизились цены на огурцы свежие (на 60%), картофель (на 51%), капусту свежую (на 28%), яйца (на 27%), помидоры свежие (на 17%), творог (на 16%), молоко свежее (на 15%), фрукты и ягоды (на 9%), сало свиное (на 7%).

В целом в июне объем продажи продукции растениеводства на рынках Крыма вырос на 13,3%, продукции животноводства - сократился на 0,5%.

В частности, выросли продажи картофеля на 2,7%, овощей - на 11,6%, фруктов - на 69,1%, молочных продуктов - на 0,7%, яиц - на 2,6%.

Вместе с тем, сократились продажи хлебных изделий на 3,4%, мясной продукции - на 1,7%.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе-июне 2010 г. по сравнению с январём-июнем 2009 года снизился на 2,4%, при этом цены выросли на 16,7%.