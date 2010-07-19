В Крыму на 4% сократилось производство молока

Симферополь. В Крыму в январе-июне 2010 года хозяйства всех категорий произвели 162,9 тыс. тонн молока, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока уменьшились на 9,9% – до 17,3 тыс. тонн, в хозяйствах населения – на 3,2%, до 145,6 тыс. тонн. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 89,4% (январь-июнь 2009 г. – 88,7%).

За 6 месяцев 2010 года в Крыму промышленное производство жидкого обработанного молока составило 4466 тонн (96,3% к январю-июню 2009 г.), сливочного масла – 471 т (80%), жирных сыров – 545 тонн (97,7%).

Кроме того, в январе-июне т.г. в Крыму производство свежего неферментированного и кисломолочного творога уменьшилось на 24,8% и составило 586 тонн, кисломолочных продуктов – на 36,1%, до 3189 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-мае 2010 года хозяйства всех категорий произвели 128,7 тыс. тонн молока, что на 3,9% меньше, чем в январе-мае 2009 года.