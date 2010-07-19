Аграрии Житомирщины не получили авансов

Житомир. Сельскохозяйственные предприятия Житомирской области в этом году не получили авансов по системе форвардных закупок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, это произошло несмотря на то, что под будущий урожай с Аграрным фондом в области аграрии уже подписали 27 форвардных контрактов почти на 12 тыс. тонн зерна на сумму более 12 млн. тонн.

При этом Н.ДИДКОВСКИЙ отметил, что в ситуации с рынком зерна в нынешнем году, как и в прошлые годы, Аграрный фонд остается в области мощным оператором.