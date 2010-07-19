В Украине средние цены реализации агропродукции выросли на 23%

В Украине за январь-июнь 2010 года средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 38%, на продукцию животноводства – на 12%.

В июне т.г. по сравнению с маем средние цены реализации аграрной продукции снизились на 6%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 10%, на продукцию животноводства – на 3%.