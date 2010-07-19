Украина увеличила производство с/х продукции на 3,4%

В Украине производство продукции сельского хозяйства в январе-июне 2010 года увеличилось 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 7,7%, в хозяйствах населения – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции в январе-июне т.г. уменьшился на 11%, в частности, продукции растениеводства – на 29%, а продукции животноводства – вырос на 11%.