В Украине произведено свыше 1, 5 млн. т подсолнечного масла

В Украине по итогам января-июня 2010 года произведено 1 млн. 559 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне т.г. в стране было произведено 260 тыс. тонн масла, что на 18,5% больше, чем в июне 2009 года, и на 0,9% меньше, чем в мае 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 2,7 млн. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 49,5% больше, чем в 2008 году.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.