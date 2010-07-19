В Украине производство хлебобулочных изделий упало на 3,5%

В Украине в январе-июне 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий составили 829 тыс. тонн, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне т.г. в стране было произведено 144 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,3% меньше, чем в мае 2010 года, и на 1,6% меньше, чем в июне 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 году.