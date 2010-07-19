Рост цен на зерно может разогнать инфляцию

Рост цен на зерно может подхлестнуть инфляцию на 1,5-2% к текущему уровню. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, "текущий рост цен отражается, прежде всего, на себестоимости животноводческой продукции", сообщают Вести.ру.

Злочевский также отметил, что расходы на продукцию животноводства в потребительской корзине больше, чем на хлеб. Вместе с тем он заявил, что "фундаментальных причин для роста цен на зерно в настоящее время нет", в удорожании зерна большую роль играют психологические факторы.

По данным Зернового союза, за минувшую неделю цены на зерно подорожали в среднем на 200 рублей за тонну, "а до этого росли на 100 рублей", отметил Злочевский, подчеркнув, что "рост цен идет в основном на слухах".

Вместе с тем он заявил, что "Южный Урал дал всплеск цен на 500 рублей за тонну за пшеницу четвертого класса". Он напомнил, что в настоящее время цена этой пшеницы в Центральном округе составляет 3950 рублей за тонну, на Северном Кавказе - 4150 рублей, в Поволжье - 3735 рублей.

Злочевский подчеркнул, что даже при снижении валового сбора зерна в этом году ресурсы зерна позволяют удовлетворить все потребности. По прогнозу Зернового союза, урожай в этом году составит 81,5-85 миллионов тонн. При имеющихся запасах в 24 миллиона тонн и максимальной потребности 77 миллионов тонн этого достаточно не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для сохранения экспортного потенциала, а также для того, чтобы "покрыть дефициты, которые могут образоваться из-за засухи", отметил Злочевский.