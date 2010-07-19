Житомирщина готова принять на хранение до 600 тыс. т зерна

Житомир. Склады и зернохранилища Житомирской области готовы принять на хранение до 600 тыс. тонн зерна нового урожая, чего вполне достаточно для обеспечения потребностей региона.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, названная цифра на 100 тыс. тонн превышает аналогичную прошлогоднюю.

Н.ДЕЙСАН отметил, что на территории области в данный момент работают 45 сертифицированных хлебоприемных предприятий и зернохранилищ сельскохозяйственных предприятий, тогда как прошлым летом их было только 19.

Сейчас на сертифицированных складах хлебоприемных и сельскохозяйственных предприятий хранится 93 тыс. тонн зерна урожая 2009 года, тогда как на аналогичную дату прошлого года там хранилось 117,2 тыс. тонн зерна.

При этом замгубернатора отметил, что для приемки зерна нового урожая область имеет до 500 тыс. тонн свободных емкостей.

Н.ДЕЙСАН уточнил, что на начало июля в области задекларировано 118 тыс. тонн зерна, в том числе почти 67 тыс. тонн зерна Аграрного фонда.

Он также сообщил о проблемах зернохранилищ, 19 из которых пока заняты зерном Аграрного фонда и хранят почти 67 тыс. тонн зерна прошлых лет разных культур и классов.

«Еще одной важной проблемой хлебоприемных предприятий области является задолженность Аграрного фонда в 3,25 млн. грн. за хранение зерна, что сдерживает проведение своевременного и качественного ремонта складов», – отметил Н.ДЕЙСАН.

Как сообщал УНИАН, в этом году аграрии Житомирской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна.