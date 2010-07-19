Херсонщина на треть сократила вылов рыбы
14:01, 19 июля 2010Агро
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Херсон. В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в первом полугодии 2010 года сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 842,9 тонны.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, при этом вылов рыбы во внутренних водоемах области за указанный период сократился на 42,3% к прошлогодним показателям – до 309,7 т.
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