Херсонщина на треть сократила вылов рыбы

Херсон. В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в первом полугодии 2010 года сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 842,9 тонны.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, при этом вылов рыбы во внутренних водоемах области за указанный период сократился на 42,3% к прошлогодним показателям – до 309,7 т.