В Тернопольской обл. реализация зерновых сократилась на 44%

В Тернопольской области в январе-июне 2010 года объемы реализации зерновых культур уменьшились 43,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 178,464 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, пшеницы аграрными предприятиями было реализовано 84,298 тыс. тонн (на 39,1% меньше), ржи – 1,143 тыс. тонн (-64,13% меньше), ячменя – 45,8 тыс. тонн (-24,5%), кукурузы – 39,3 тыс. тонн (-63,4%).

Пшеницу продавали в среднем по 988,6 грн./т, что на 30% дороже, чем в январе-июне 2009 года, рожь – по 679,8 грн./т (+11,8%), ячмень – по 909,4 грн./т (+13,7%), кукурузу – по 1,057 тыс. грн./т (+45,3%).

Объемы реализации масличных культур в январе-июне т.г. уменьшились на 51,8% – до 6,72 тыс. тонн. В частности, семян подсолнечника было реализовано 1,311 тыс. тонн (-75,4%), продавали его по 2,374 тыс. грн./т (+71,3%), сои – 4,501 тыс. тонн (-15,7%), ее продавали в среднем по 2,604 тыс. грн./т (+17,6%), рапса – 364 тонн (-88,3%), его продавали в среднем по 2,388 грн./т (+7,9%).