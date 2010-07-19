В Херсонской обл. сократилось производство подсолнечного масла

В Херсонской области производство подсолнечного нерафинированного масла в январе-июне 2010 года сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 97,657 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, при этом в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года выпуск подсолнечного масла сократился на 21,4%, а по сравнению с маем т.г. – на 4,3%, до 14,87 тыс. тонн.