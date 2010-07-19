В Херсонской обл. сократилось производство подсолнечного масла
14:31, 19 июля 2010Агро
0
В І полугодии на 9,3%
В Херсонской области производство подсолнечного нерафинированного масла в январе-июне 2010 года сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 97,657 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, при этом в июне т.г. по сравнению с июнем 2009 года выпуск подсолнечного масла сократился на 21,4%, а по сравнению с маем т.г. – на 4,3%, до 14,87 тыс. тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter