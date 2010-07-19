В Украине в январе-июне производство яиц выросло на 5,4%

В Украине в январе-июне т.г. производство яиц выросло на 5,4% против соответствующего периода 2009 г. – до 8 млрд. 528,2 млн. штук.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство яиц выросло на 8,9% – до 4 млрд. 773 млн. штук, в хозяйствах населения – на 1,3%, до 3 млрд. 755,2 млн. штук.

Доля населения в общем объеме производства яиц снизилась до 44% против 45,8% в 2009 г.