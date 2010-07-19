В Украине производство молока за І полугодие сократилось на 3,2%

В Украине в январе-июне 2010 года производство молока сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млн. 488,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях производство молока сократилось на 0,1% – до 1 млн. 151,2 тыс. тонн, а в хозяйствах населения – на 3,9%, до 4 млн. 337,4 тыс. тонн.

Доля населения в общем объеме производства молока снизилась до 79% против 79,7% в 2009 году.