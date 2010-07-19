Украина в январе-июне увеличила производство мяса на 7,3%

Украина в январе-июне т.г. увеличила производство мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) на 7,3% против соответствующего периода 2009 г. - до 1 млн. 366,4 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях производство мяса выросло на 14,4% - до 740,9 тыс. тонн, а в хозяйствах населения снизилось на 0,1% - до 625,5 тыс. тонн.

Доля населения в общем объеме производства мяса снизилась до 45,8% против 49,2% в 2009 г.