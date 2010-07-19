В Винницкой обл. поголовье свиней возросло почти на 20%

В хозяйствах всех категорий Винницкой области по состоянию на 1 июля 2010 года поголовье свиней возросло на 19,7%, или 74,3 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 451,4 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 июля т.г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,2%, или 0,78 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – 390,9 тыс. голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 1,7%, или 3,2 тыс. голов, – до 185 тыс. голов.

Кроме того, поголовье овец и коз на отчетную дату увеличилось на 12,6%, или 5,998 тыс. голов, – до 53,6 тыс. голов, поголовье птицы – на 12,2%, или 1,342 млн. голов, – до 12,342 млн. голов.