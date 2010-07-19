В Винницкой области производство круп возросло на 13,2%

Предприятия Винницкой области в январе-июне 2010 года произвели 2,622 тонн круп, что на 13,16%, или 0,305 тонны больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, рост производства круп состоялся в связи с увеличением спроса на данную продукцию.

В июне т.г. по сравнению с маем производство круп перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 35,31%, или 0,161 тыс. тонн, – до 0,617 тыс. тонн. По сравнению с июнем 2009 года в июне т.г. производство круп увеличилось почти в 4,8 раза, или на 0,489 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимаются 5 предприятий.