В Хмельницкой области возросло производство сельхозпродукции

В Хмельницкой области общее производство продукции сельского хозяйства январе-июне 2010 года увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство продукции увеличилось на 5,5%, в хозяйствах населения – сократилось на 1,5%.

Общий объем производства продукции растениеводства за отчетный период увеличился на 29,7% по сравнению с январем-июнем 2009 года, в т.ч. в сельхозпредприятиях – в 5,1 раза, в хозяйствах населения – на 0,6%.

Под урожай 2010 года сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 994,7 тыс. га, из них в сельхозпредприятиях – 746,6 тыс. га (75,1% общих площадей), в хозяйствах населения – 248,1 тыс. га (24,9%). По сравнению с 2009 годом общая посевная площадь увеличилась на 2,9%, или 28 тыс. га, в т.ч. в сельхозпредприятиях – на 3,2%, или 23,3 тыс. га, в хозяйствах населения – на 1,9%, или 4,7 тыс. га.

Общий объем валовой продукции животноводства за январь-июнь 2010 года увеличился на 0,1%. Численность поголовья крупного рогатого скота сократилось на 2% (в т.ч. коров – на 5%), овец и коз – на 1,7%. Вместе с тем, выросло поголовье свиней – на 10,7% и птицы всех видов – на 2,7%.