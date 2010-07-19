В Винницкой обл. сократилась реализация масличных культур

В январе-июне 2010 года реализация масличных культур сельскохозяйственными предприятиями Винницкой области сократилась на 15,7%, или 8,772 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 47,1 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

В частности, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 29,5 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; рапса - на 10,6% меньше - 2,9 тыс. тонн, в то же время увеличили реализацию сои на 38% - до 13,5 тыс. тонн.

В январе-июне т.г. цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,521 тыс. грн. за 1 тонну; цена реализации сои возросла на 0,7% - до 2,607 тыс. грн. и цена реализации рапса - на 45,4% - до 2,569 тыс. тонн.